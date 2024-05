Hannes Jaenicke in Kollegin verliebt: "Eine Frau, die nicht beeindruckt werden will mit Rolex oder Porsche"!

In einem Porträtfilm aus der traditionsreichen BR-Reihe "Lebenslinien" äußert sich Schauspieler Hannes Jaenicke erstmals über seinen aktuellen Beziehungsstatus. Der 64-Jährige ist glücklich liiert mit Stephanie Krogmann, seiner 38-jährigen Schauspielkollegin, bekannt unter anderem durch kleinere Rollen in "Mein Freund, das Ekel" und unterschiedlichen "SOKO"-Krimis des ZDF.

Hannes Jaenicke: "Meine Frau tut mir sehr gut"

"Ich habe erstmals im Leben eine Beziehung ohne jegliches Drama. Meine Frau tut mir sehr gut", sagt Jaenicke vor der Kamera. In der Sendung ("Hannes Jaenicke – der Schauspieler, der die Welt verändern will") zeigte er sich auch beim Spaziergang mit Krogmann an seinem Wohnort im bayerischen Utting am Ammersee. Das Paar führt eine Fernbeziehung.