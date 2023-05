"Das perfekte Dinner": Ist das Thai-Curry oder deutsche Hausmannskost?

Deutsche Hausmannskost oder doch nicht? Am dritten Tag von "Das perfekte Dinner" im Saarland möchte Benjamin, genannt Benny, seine Gäste auf eine kulinarische Reise nach Thailand schicken. Doch dort kommen diese wohl nicht an. Beim Lesen des Menüs freuen sich die Gäste richtig auf Curry und exotische Geschmäcker – doch der Wow-Effekt bleibt aus.

Benny wohnt in Saarbrücken in seiner Traumwohnung. Sein besonderer Stolz: die Küche. "Ich habe einen hohen Anspruch", will der selbstständige Fotograf heute noch mal eine Schippe obendrauf legen, um "Das perfekte Dinner" zu gewinnen. "Ich bin zuversichtlich, dass es meinen Gästen schmecken wird." Allerdings sieht er auch das Risiko, sich zu viel zugemutet zu haben. "Es ist sehr kleinteilig ab und an", muss Benny für sein Drei-Gänge-Menü viele einzelne Komponenten zubereiten. "Mein Menü ist asiatisch inspiriert", denn Thailand ist seine zweite Heimat. Es gibt: