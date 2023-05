Heidi Klum spielt bei "Die Bergretter" mit

Beim Staffelfinale der ZDF-Reihe "Die Bergretter" im April war einiges los: NASA, Experimente in den Bergen, ein verschwundener Sohn. Auch die 15. Staffel der Serie, die bereits seit Februar in Ramsau am Dachstein gedreht wird, dürfte es in sich haben – nicht zuletzt aufgrund eines Gastauftritts von "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum.

"Ja, es stimmt, ich bin dabei! Ich freu' mich riesig, dass ich bei den 'Bergrettern' mitspielen darf", bestätigte sie gegenüber "Bild". Klum, die bereits in Gastrollen in US-Serien wie "Sex and the City", "Desperate Housewives" und "How I Met Your Mother" zu sehen war, sei selbst ein großer Fan des ZDF-Hits: "Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber 'Die Bergretter' haben es meinem Mann und mir angetan. Es ist mir eine Ehre, dass ich jetzt mitspielen durfte, und hoffe, dass es nicht das letzte Mal war."