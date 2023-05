Anna Ermakova wird "Let's Dance"-Siegerin!

Was für ein Staffelfinale! Was für ein grandioser Abend. Die drei Finalisten Anna Ermakova, Julia Beautx und Philipp Boy haben eine atemberaubende Show gezeigt und damit bewiesen, dass sie zurecht im "Let's Dance"-Finale (bei RTL und RTL+) standen. In drei Runden duellierten sie sich im Jury-Tanz, Lieblingstanz und Freestyle. Doch am Ende triumphierte Anna Ermakova und konnte ihr Glück kaum fassen.

Anna Ermakova und Valentin Lusin eröffneten den finalen Abend mit der ersten Runde zu ihrem Jury-Tanz, einem Tango. Sie tanzten zu dem Song „To Tango Tis Nefelis“ von Haris Alexiou und begeisterten einmal mehr Jury und Publikum mit ihrer Performance. Im Einspieler zeigte sie sich noch sehr nervös und konnte es noch gar nicht glauben, tatsächlich im Finale zu stehen. Auch kann sie sich gar nicht vorstellen, wie es zukünftig in ihrem Leben sein wird, ohne diese Show. Für sie war Let ́s Dance wie „eine große Familie“. Ein schöneres Kompliment kann es nicht geben. Mit ihrem Tango legten sie die Messlatte besonders hoch. Auch Annas Mutter, Angela Ermakova, die im Publikum saß, war von dem Auftritt ihrer Tochter begeistert und schien sichtlich gerührt. Motsi Mabuse sagte: „Ihr habt dem Song Leben eingehaucht und auf Profiniveau getanzt“. Worte, die ans Herz gehen und Anna strahlen lassen. Joachim Llambi legte sogar noch nach, indem er Anna und Valentin als klare Favoriten im Finale bezeichnete: „Die anderen müssen sich so strecken, sonst haben sie gegen dich keine Chance“. Was für eine Ansage! Und das bestätigte sich auch- zumindest in der ersten Runde. Anna und Valentin ergatterten volle 30 Punkte. Philipp Boy und Patricija Ionel holten mit ihrem Jury-Tanz, dem Wiener Walzer 27 Punkte, Julia Beautx und Zsolt Sandor Cseke mit ihrer Rumba ebenfalls 27 Punkte.

Runde 2: Julia Beautx mit Kampfansage Julia Beautx und Zsolt Sandor Cseke leiteten die zweite Runde mit ihrem Lieblingstanz, dem Tango zu „Besame Mucho“ von Cesaria Evora ein. Was für ein WOW Auftritt und eine Kampfansage an die Konkurrenz. Motsi Mabuse war völlig aus dem Häuschen: „This girl was on fire! Was für eine Ansage!“. Julia ist endgültig im Finale angekommen und untermauerte ihre Titelambitionen. Volle Punktzahl für Julia und Zsolt. Noch vor der Finalshow blickte ihr Tanzpartner Zsolt auf Julias Entwicklung zurück: „Für mich bist du das beste Beispiel, dass man immer an sich glauben muss und alles möglich ist“. Ein Kompliment, das Julia zu Tränen rührte. Und das alles möglich ist, zeigte sie einmal mehr in ihrem Tango.

Auch Philipp Boy zieht nach Auch Philipp Boy zeigte eine wahnsinnig starke Performance auf dem Tanzparkett und ergatterte mit seinem Lieblingstanz, dem Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson ganze 30 Punkte. Die Jury überschüttete den ehemaligen Turner mit Lobeshymnen: „Du hast viel Energie gegeben. Super!“, lobte Jorge González. Motsi lobte das Spielerische und Leichte, was für sie den Jive ausmacht und Philipp zu 100 Prozent umgesetzt habe. Joachim Llambi toppte das Ganze noch, indem er den Jive als den besten Tanz von Philipp in dieser Staffel bezeichnete: „Ich glaube, das war der beste Tanz von dir in dieser Staffel. Du hast immer gut abgeliefert, aber heute lässt du es einfach so laufen“. Mehr geht nicht und die Jury ließ die Punkte sprechen: 30 Punkte. Was für ein Spektakel!

Anna Ermakova wie von einem anderen Stern Als letzte in der zweiten Runde performte Anna Ermakova ihren Lieblingstanz, dem Langsamen Walzer zu „Consequences“ von Camila Cabello. Das gesamte Studio war begeistert, Standing Ovations von Jury und Publikum. Und das Besondere: Motsi hatte sogar Tränen in den Augen, war emotional berührt: „Für mich bist du ein Unikat. Alles, was mein Herz begehrt, als Tänzerin, ist da“. Was für großartige und berührende Worte von Motsi, die Anna selbst zu Tränen rührten. Joachim Llambi war so begeistert, dass er nur in den höchsten Tönen von Anna schwärmte: „Das waren 90 Sekunden purer Genuss. Wie schön ist das. Das ist absolute, beste Weltklasse. Ich bin so stolz, dass Anna, die in London lebt, das hier im deutschen Fernsehen gemacht hat und nicht in London“. An den Reaktionen des Publikums konnte man ablesen, dass auch sie es genauso empfunden haben. Was für ein absolutes Highlight im deutschen Fernsehen! Die Belohnung folgte mit ganzen 30 Punkten.

Runde 3: Freestyle der Extraklasse Philipp Boy und Patricija Ionel eröffneten die letzte und alles entscheidende dritte Runde mit ihrem Freestyle zum Thema „Barbie und Ken“ zu den Songs „Barbie Girl“, „Jalebi Baby“, „Candy Shop“, „Not Your Barbie Girl“ und „Hafanana“. Standing Ovations vom gesamten Studio, einschließlich aller Jury-Mitglieder. „Dein bester Tanz, dein bester Moment, war jetzt in diesem Freestyle“, sagte Motsi Mabuse. Genau so sollte es sein: Das Beste kommt zum Schluss und das hat Philipp mit seinem Freestyle definitiv gezeigt. Er konnte es noch gar nicht glauben, dass die Let ́s Dance Reise nun vorbei sein soll: „Das war der tollste und schönste Abschluss“. Das war es, wie auch Joachim Llambi empfand: „Du hast heute deine beste Leistung abgeliefert. Heute ist entscheidend und heute hast du abgeliefert“. Es regneten natürlich 30 Punkte.

Das wollten auch Julia Beautx und Zsolt Sandor Czeke nachmachen. Sie tanzten ihren Freestyle zum Thema „Frozen“ zu den Songs „Do You Want To Build A Snowman?“, „Into The Unknown“ und „Let It Go“. Es war eine märchenhafte Performance voller Emotionen, die Julia schon im Einspieler nicht mehr verstecken konnte. Auch direkt nach dem Auftritt hatte sie Tränen in den Augen. Für ihren Tanz gab es Standing Ovations. Motsi war super stolz: „Das hast du toll gemacht. Deine Augen, die leuchten. Du legst dein Herz auf die Tanzfläche. Das ist deine Gabe“. Julia sei ein role model für die junge Generation, um zu zeigen, dass alles möglich ist. Doch vor allem freute es Motsi, dass mit Julia und Anna zwei Mädels im Finale sind. Es blieb nicht mehr zu sagen als 30 Punkte. Einfach nur WOW.