"Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt": Infos zum Quiz mit Dirk Steffens

Die neue Quiz-Show bei RTL "GEO" möchte für den Artenschutz und Umweltthemen sensibilisieren. Fünf Prominente begleiten dafür spannende Projekte auf fünf Kontinenten und messen anschließend ihr Wissen im Duell gegen Dirk Steffens.

Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt Show • 20.05.2023 • 20:15 Uhr

Es sind Zahlen, die schockieren: Weltweit mehr als 42.100 Tier- und Pflanzenarten wurden im Dezember 2022 von der Weltnaturschutzunion (IUCN) in eine Bedrohungskategorie der Roten Liste eingestuft. In Deutschland, wo bislang rund 30.000 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bewertet wurden, sind je rund ein Drittel aller Wirbeltiere, wirbellosen Tiere und Pflanzen sowie ein Fünftel aller Pilze bestandsgefährdet. Die Redaktion des Reportagemagazins "GEO" möchte das ändern: Unter dem Motto "Wir machen Deutschland wild" haben Mitglieder der Redaktion Anfang 2022 den Verein "GEO schafft Wildnis" gegründet. Ziel ist es, ein heimisches Waldstück zu kaufen und es anschließend unberührt wachsen zu lassen. Die neue RTL-Quizshow "Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt" sorgt nun für prominente Unterstützung.

Zuletzt berichtete Dirk Steffens von einem besonderen Erlebnis, das ihn tief bewegt hat: "Auf Bali musste ich weinen". Hier finden Sie den ganzen Artikel.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Preisgeld für ein besonderes Projekt Moderiert von Sonja Zietlow ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") schickt das Format in jeder Folge fünf Prominente auf eine besondere Mission auf einen der fünf Kontinente: Sportreporter Frank Buschmann reist in Folge eins nach Norwegen, wo er "Wölfe küssen" darf. Model Elena Carrière wird in Japan zur Apnoe-Taucherin. Rapperin Sabrina Setlur besendert Elefanten in Südafrika, während Ex-Handballer Pascal Hens in Australien beim Cultural Burning mithilft. Den Abschluss bildet der "Let's Dance"-Gewinner des Jahres 2022, René Casselly, der in Ecuador Balsaholz-Samen erntet.

Neben den geschilderten Aktionen lernen die Prominenten während ihres Aufenthalts mehr über das jeweilige Land, die Kultur seiner Bevölkerung sowie typische Flora und Fauna. Am Ende kehren sie somit als Expertinnen und Experten zurück nach Deutschland, wo sie ihr erworbenes Wissen im direkten Wettkampf mit den anderen Promis testen: Wie erntet man Samen aus der Baumkrone eines 30 Meter hohen Baums? Was verbirgt sich hinter der Isobuki-Atemmethode? Und wie spürt man Wilderer auf? Wer die meisten derartigen Fragen richtig beantwortet, schafft es ins Finale, wo Master Mind und GEO-Experte Dirk Steffens als Endgegner auf den Kandidaten oder die Kandidatin wartet. Schafft er oder sie es, den 55-Jährigen ebenfalls zu besiegen, winkt ein Preisgeld für ein besonderes Projekt.

Angstgegner Dirk Steffens Eine Herausforderung, die gar nicht so leicht für die Promis werden dürfte: Für die ZDF-Wissenssendung "Terra X" reiste Steffens immerhin rund 15 Jahre in Sendungen wie "Steffens entdeckt", "Terra Xpress" und "Faszination Erde" um den Globus, ehe er 2023 exklusiv zu RTL wechselte. Als Experte unterstützt der preisgekrönte Naturjournalist außerdem seit Frühjahr 2022 die "GEO"-Redaktion.

Die zweite Folge von "Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt" wird am Samstag, 27. Mai, um 20.15 Uhr, bei RTL ausgestrahlt. Dann reist Komiker Osan Yaran zum Windrad-Klettern nach Rumänien, Biathletin Eva Sachenbacher-Stehle erntet Schwefel in Indonesien, Schauspieler Armin Rohde fotografiert Erdmännchen in Südafrika, die Ex-Bahnradsportlerin Kristina Vogel füttert Krokodile in Australien und Komikerin Lisa Feller besendert Haie auf der Karibikinsel St. Maarten. Eine dritte Show ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 geplant.

Die große GEO-Show – In 55 Fragen um die Welt – Sa. 20.05. – RTL: 20.15 Uhr