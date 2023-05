Woody Harrelson: Star-Schauspieler im Gespräch über sein Leben und seine Träume

Leinwand-Star Woody Harrelson hat das geschafft, wovon unzählige Schauspieler träumen. Er gehört spätestens seit Anfang der 80er-Jahre zur A-Liga in Hollywood. In seiner damaligen Kult-Rolle als Barkeeper Woody Boyd zeigte er bereits in der US-Serie “Cheers”, wie wandelbar er vor der Kamera ist. Mittlerweile brilliert Woody Harrelson nicht nur in Komödien, sondern auch regelmäßig in Drama-Filmen. Aktuell schlüpft der 61-Jährige unter anderem in der gefeierten US-Serie “White House Plumbers” (zu sehen auf Sky) in die Rolle des berühmt-berüchtigten “American Spy" E. Howard Hunt, der zu Zeiten der Watergate-Affäre unter US-Präsident Richard Nixon gearbeitet hat.

Gegenüber prisma gab Woody Harrelson aktuell zu, dass er manchmal selbst nicht glauben kann, wie weit er es im Leben geschafft hat. Viel zu oft denkt er an seine Anfänge zurück. Der Schauspieler, der ein geschätztes Vermögen von rund 70 Millionen US-Dollar besitzt, erklärte offen: “Bevor ich nach New York gezogen bin, habe ich einem Maurer in Houston als Assistent geholfen. Er meinte damals zu mir: ‘Du solltest hier in Texas bleiben und ich zeige dir, wie du ein richtiger Maurer wirst. Das gibt dir Sicherheit im Leben. Der andere Traum, den du hast – Schauspieler zu werden – wird sich nie erfüllen. Ich bin zu 99 Prozent sicher, dass es schiefgehen wird’.”