Hektik beim "perfekten Dinner": "stressiger als ein Feuerwehreinsatz"

Laura (30) hat "sehr, sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen" an Martin, "weil er die Woche schon so ein bisschen sein Fachwissen hat durchblicken lassen und sehr kritisch war". Benny (26) erkennt sofort Martins Challenge: "Es ist echt viel!"

"Ich dachte, ich beiße in eine Zitrone rein"

Die gefüllten Teigtaschen mit Erbsen-Rucola-Püree in einer Soße aus Kapern und Zitronen mit einem knusprig gebackenen Stück Kabeljau brauchen Zeit. "Ich soll dir von Benny ausrichten: Er hat Hunger", ruft Jörg (56) aus dem Esszimmer in die Küche. Um Punkt 20 Uhr ist endlich angerichtet. Liegt die Stille am Tisch an den ausgehungerten Mägen, die sich über Nahrung freuen? "Mhm, zitronig", gibt Jörg zumindest den Hauch eines Feedbacks. Leider zu zitronig: "Ich dachte, ich beiße in eine Zitrone rein." Laut Benny gingen die aufwendigen Ravioli geschmacklich voll in der Soße unter. Schade drum.