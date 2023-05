Nicholas Braun: Succession-Star verrät im Interview, wie die Serie sein Leben verändert hat!

Die amerikanische Kult-Serie neigt sich dem Ende zu! Seit 2018 begeistert und schockiert “Succession” (zu sehen über Sky) Fans und Zuschauer weltweit. Im Mittelpunkt der HBO-Dramaserie? Die komplizierte und zerrüttete Familie Roy, die zwischen Machtkampf, Gier und Intrigen für jede Menge Skandale sorgt. In der vierten und letzten Staffel geht es noch einmal hoch her und die familiären Spaltungen innerhalb der Mediendynastie, angeführt von Familienoberhaupt Logan Roy (gespielt von Brian Cox), werden immer heftiger. Teil des Medienkonglomerats? US-Star Nicholas Braun, der die Rolle des Greg Hirsch spielt – dem Großneffen von Logan Roy.

Im Interview mit prisma verriet der “Succession”-Star nun offen, welche Details seiner Rolle ihm für immer in Erinnerung bleiben werden: “All die kleinen Einzelheiten, die dem Zuschauer vielleicht gar nicht so auffallen, waren mir immer enorm wichtig. Die Marke meiner Anzüge war spezifisch ausgewählt, genau so wie meine Schuhmarke und die Uhren, die ich als Greg getragen habe. Diese Details zeigen, wie viel Geld hinter dieser Dynastie steckt.” Was die Fans von der allerletzten Staffel erwarten können? “Business. Eine Familie, die Geschäfte macht”, so Nicholas grinsend.