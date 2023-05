"Frag doch mal die Maus": Alle Infos zum Quiz mit Esther Sedlaczek

Tatsächlich handelt es sich bei Sedlaczeks neuem Kollegen um keinen Geringeren als den orangefarbenen Nager, der bereits seit 1971 in der "Sendung mit der Maus" die Welt erklärt – und die letzten 13 Jahre lang mit Eckhart von Hirschhausen in der Familienshow "Frag doch mal die Maus" auf der Bühne stand.

Zahlreiche Promis rätseln mit

Nachdem sich Hirschhausen seit Anfang Mai neuen Aufgaben zuwendet (die erste Ausgabe der Quizshow "Was kann der Mensch?" lief am 6. Mai im Ersten), feiert Sedlaczek in der nunmehr 37. Ausgabe von "Frag doch mal die Maus" ihren Einstand als neue Moderatorin der beliebten Sendung. "Was gibt es Schöneres, als an der Seite der Maus zu moderieren?", freut sich die zweifache Mutter über ihren neuen Job. Die TV-Kultfigur begleite sie "bereits, seit ich denken kann". Ihre tierischen Begleiter hat die Berlinerin längst ins Herz geschlossen: "In den kleinen blauen Elefanten bin ich sogar ein bisschen verliebt." Sie versprach dem jungen und alten TV-Publikum "faszinierende Antworten auf viele verrückte Kinderfragen".