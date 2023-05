"Endlich Party! Deutschand feiert wieder": TV-Kritik zur Doku bei VOX

French Open 2023

French Open ohne Sandplatzkönig Rafael Nadal

Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres steht unmittelbar vor der Tür und die weltbesten Sportlerinnen und Sportler treffen sich in der französischen Hauptstadt und duellieren sich auf Sand. Ein echtes Sport-Spektakel erwartet die Tennis-Fans bei den French Open 2023. Doch die oft gestellte Frage in den letzten Tagen: Wird der 14-malige French Open Gewinner und Titelverteidiger Rafael Nadal auch in diesem Jahr wieder am Start sein? Eine Antwort gab es bis vor Kurzem nicht. Doch nun die traurige Gewissheit: Der spanische Superstar wird erstmals seit 2004 nicht in Rolland Garros spielen.

MEHR