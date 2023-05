"Killer's Bodyguard 2": TV-Kritik zur Actionkomödie mit Ryan Reynolds

Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson sind in "Killer's Bodyguard 2" als ungleiches Gespann unterwegs. Diesmal steht die gesamte Zukunft Europas auf dem Spiel.

Killer's Bodyguard 2 Action • 21.05.2023 • 20:15 Uhr

2017 kam die US-amerikanische Actionkomödie "Killer's Bodyguard" (Regie: Patrick Hughes) in die Kinos – mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in den Hauptrollen. Als ungleiches Gespann mussten sie es mit einem diktatorisch regierenden Präsidenten aufnehmen. Auch in der Fortsetzung "Killer's Bodyguard 2" bleibt ihnen keine Zeit zum Durchatmen, denn wieder einmal haben es böse und zwielichtige Schurken auf die Weltherrschaft abgesehen – besser gesagt auf Europa. Zu sehen ist der Film aus dem Jahr 2021 nun als Free-TV-Premiere bei RTL.

Auf den Spuren des griechischen Terroristen Reynolds macht in "Killer's Bodyguard 2" da weiter, wo er im ersten Teil aufgehört hat: als einst in Ungnade gefallener Leibwächter Michael Bryce. Der musste im ersten Film noch seiner Ex-Freundin, einer Interpol-Agentin, bei der Überstellung eines wichtigen Zeugen zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag helfen. Nun hat sich Bryce auf Anraten seiner Therapeutin hin in ein Sabbatjahr zurückgezogen – zu viel Stress und schlechte Träume.

Doch mit der Entspannung am Strand der italienischen Amalfiküste ist es vorbei, als Sonia Kincaid (Salma Hayek) vor ihm steht – die Frau jenes von Samuel L. Jackson gespielten Auftragskillers Darius Kincaid, den Bryce einst beschützen musste. Und die Mission, die schon bald auf ihn wartet, ist so gewaltig, dass Bryce gar nicht anders kann, als wieder zur Waffe zu greifen: Der griechische Terrorist Aristotle Papadopoulos (Antonio Banderas) will Rache an der Europäischen Union nehmen – und die Infrastruktur des Kontinents zerstören.

