"Kleine Eheverbrechen": TV-Kritik zum ZDF-Film

Ein leerer Blick, eine gerunzelte Stirn und Fragen über Fragen: Der Mann, der vor Lisa Sobiri (Emily Cox) im Krankenhausbett sitzt und sie ratlos anstarrt, scheint nicht der Mann zu sein, den sie seit über 15 Jahren kennt. "Wer sind Sie", fragt er immer wieder. Ein weißer Verband ziert seinen Kopf wie ein schlecht sitzendes Stirnband, seine schelmischen blauen Augen huschen hektisch durch den Raum: "Ich kenne Sie nicht", stammelt Gilles Sobiri (Philipp Hochmair) immer wieder. Was tun, wenn der eigene Ehemann an Amnesie leidet? Ihn gegen seinen Willen einpacken und nach Hause bringen? Vielleicht regt eine vertraute Umgebung sein Gedächtnis an ... Die Schauspielerin Cox ("The Last Kingdom") überzeugt im ZDF-"Herzkino"-Film "Kleine Eheverbrechen" in der Rolle der innerlich zerrissenen Ehefrau, die um die Wiederbelebung einer längst erloschenen Liebe kämpft. An ihrer Seite verkörpert Klasse-Schauspieler Hochmair sehr authentisch den verwirrten Mann.