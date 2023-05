"Das perfekte Dinner"-Finale": Schmeckt mir nach Seife"

In Tholey-Theley geht die "Das perfekte Dinner"-Woche im Saarland zu Ende. Da sich die Truppe so gut versteht, lassen sich alle auf Jörgs Idee ein, das Finale an Tag fünf glamourös zu feiern. Der Gastgeber legt sich dafür besonders ins Zeug.

Beschwingtes Dinner mit viel Glitzer

"Da haben wir doch das Saarländische, juhu", strahlt Laura (30), als sie in der Hauptspeise die "Knepp" entdeckt. "Das ist ja mein Lieblingsessen." Petra (54) vermutet, dass Jörg alles perfekt machen will: "Er ist schon so ein Beobachter und hat sich glaube ich die ganze Woche so die Höhen und Tiefen und Fehler, die wir gemacht haben, abgespeichert."Wie ein Show-Master begrüßt Jörg im Glitzer-Jackett jeden einzelnen seiner Gäste. "Die Begrüßung vom Jörg heute Abend war sehr originell", lacht Laura über die kleinen Sprüchlein, mit denen er die Vorzüge der Gäste hervorgehoben hat. "Er hat sich da wirklich zu jedem was einfallen lassen."