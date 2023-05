"Bauer sucht Frau International": Lisa bringt Landwirt mit bestimmter Frage in Bedrängnis

Endspurt bei "Bauer sucht Frau International" (RTL): In Argentinien will Weinbauer Ezequiel Nägel mit Köpfen machen. Nur eine seiner Hofdamen will er weiter kennenlernen. Die Wahl fällt auf Frisörin Lisa, die mit dem 42-Jährigen bereits heftig geflirtet hat ("Ich finde dich sexy!"). Konkurrentin Susanne (42) hat das Nachsehen. Und das, obwohl sie bereits fleißig Spanisch lernt und Frühaufsteherin ist, genau so wie Ezequiel.