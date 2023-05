"Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe": Infos zur Reportage mit Claus Kleber

Die Angst ist groß, das der russisches Staatspräsident Wladimir Putin eine Atomwaffe im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Doch wie realistisch ist diese Bedrohung? Für ZDFzeit sprachen Claus Kleber und Angela Andersen weltweit mit Experten.

Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe Reportage • 23.05.2023 • 20:15 Uhr

Rund 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat Russland am 24. Februar 2022 wieder einen Krieg in Europa entfacht. Putin versucht, die Grenzen Russlands zu verschieben und macht dabei vor atomarer Bedrohung keineswegs halt. "Wer versucht, uns aufzuhalten, sollte wissen, dass die Antworten Russlands sofort erfolgen und zu nie gesehenen Konsequenzen führen", so erklärte er, während das russische Staatsfernsehen unverhohlen die Vernichtung ganzer Länder androht. Angesichts dieser Aussagen sind Claus Kleber und Angela Andersen in der Welt umhergereist, um für ihren Film "Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe" Fakten für das Ausmaß der Bedrohung zu sammeln.

Wurden die Androhungen nach der "Zeitenwende" vom 24. Februar erst mal nach dem Motto "Hunde, die bellen, beißen nicht" strikt negiert und zugleich die sofortige Aufrüstung der überfallenen Ukraine gefordert, so greift inzwischen die Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung wie ein Lauffeuer um sich. Das bisherige Gleichgewicht der Abschreckung gerät ins Wanken. Alleine Putins Drohung habe die Welt unsicherer gemacht, so wird jetzt zunehmend konstatiert. Vor allem wird gerätselt, was Putin zum Einsatz von Atomwaffen verleiten könnte. Wann sieht er welche rote Linie seitens des Westens überschritten?

Internationales Aufrüsten Das Aussetzen des Atomwaffen-Kontrollvertrags New Start und die jüngst angekündigte Stationierung von Atomraketen in Belarus scheinen die Lage zu verschärfen. Aber auch der Westen rüstet auf. So wird das "taktische Luftwaffengeschwader 33" der Bundeswehr in der Eifel auf den aktuellsten Stand gebracht. Zudem hat sich die Weltlage verändert. Taiwan wird von China bedroht, das sich – ebenso wie Indien – nicht gegen den russischen Übergriff auf die Ukraine aussprechen will. "Eine Rückkehr in alte Strukturen reicht nicht, wenn drei statt zwei Großmächte konkurrieren", heißt es seitens des ZDF. Die USA würden von China herausgefordert. Peking solle in der Ukraine erkennen, "dass der Westen seine Zusagen hält, um jeden Preis".

Angela Andersen und Claus Kleber besuchen Großmanöver in den involvierten Ländern und sprechen mit Militärstrategen und hochrangigen Experten. Für sie selbst ist das Thema nicht neu. In ihrem Dreiteiler "Die Bombe" (ZDF, 2009) berichteten sie über die Rolle von Atomwaffen im 21. Jahrhundert. Funktioniert die Abschreckung auch heute noch?

Putins Tabubruch – die neue Angst vor der Bombe – Di. 23.05. – ZDF: 20.15 Uhr