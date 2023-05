"Muttertag" Film: Zusammenfassung und Kritik des polnischen Netflix-Thrillers

Nina war lange Zeit als erfolgreiche Agentin für Polen tätig und hat für ihr Land viele Opfer gebracht. Eins davon ist ihr Sohn, den sie auch wegen ihrer Arbeit nie kennengelernt hat. Mittlerweile ist Nina im Ruhestand und will eigentlich nichts mehr vom Agentenleben wissen. Doch als sie von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und Unbekannte ihren Sohn entführen, ist Nina bereit, all ihre Fähigkeiten zu seiner Rettung einzusetzen. Auch vor dem Töten schreckt sie dabei nicht zurück.

Die allgemeine Atmosphäre des Films erinnert an große bekannte Action-Streifen wie "John Wick" oder "The Equalizer" – nur mit einer weiblichen Hauptdarstellerin. Nina kennt keine Angst und haut gerne coole Sprüche raus, bevor sie den Bösen in ansehnlichen, aber nicht überragend gedrehten Actionsequenzen mit viel Wucht und einiger Kreativität eine Trachtprügel verpasst. Einige andere Charaktere des Films sind zudem sehr skurril. Mit eigenartigen Tattoos und einer Menge Eyeliner wirken sie eher wie Figuren aus einer Fantasiewelt.

Wie gut ist "Muttertag"?

Einen Preis für die originellste Geschichte wird der Thriller sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Die Handlung liest sich wie die Geschichte der meisten anderen Actionfilme, die in den letzten Jahren mit Mal mehr und Mal weniger Erfolg erschienen sind. Eine große Revolution sollte hier also nicht erwartet werden. Dafür überzeugt die wuchtig geschnittene Action und die coolen Sprüche der Protagonistin. Die interessanten und skurrilen Nebencharaktere lassen den Film zumindest etwas aus der Menge an ähnlichen Action- und Thrillerfilmen herausstechen. Wer also gut inszenierte Kampfszenen mag und keinen Plot Twist à la Christopher Nolan erwartet, sollte sich "Muttertag" nicht entgehen lassen.