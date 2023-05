Ray Stevenson tot: So ist der Schauspieler aus den Marvel-Filmen wirklich gestorben

Drei-Paraderollen als Götter-Freund Volstagg

Der Vater von zwei Söhnen kam 1964 in Lisbum, Nordirland, zur Welt und wuchs später in Newcastle in England auf. Nach einer ersten Berufslaufbahn als Inneneinrichter begann er erst im fortgeschrittenen Alter von 27 Jahren mit einer Schauspielausbildung. International bekannt wurde er in seiner Rolle als Legionär in der Fernsehserie "Rom". Deutschen Zuschauern dürfte er zuletzt auch als britischer Marine-Offizier in der dritten Staffel der Serie "Das Boot" in Erinnerung geblieben sein.