"Mythos Amalfiküste – Liebe, Laster, Dolce Vita": Infos zur Reportage mit Sonja von Behrens

Mythos Amalfiküste – Liebe, Laster, Dolce Vita Doku • 25.05.2023 • 20:15 Uhr

Die ZDF-History-Spezialistin Sonja von Behrens unternimmt eine nostalgische Reise ins vergangene Jahrhundert. An der Amalfiküste südlich von Neapel erinnert sie an die Reichen und Berühmten von einst, die hier ihre Villen bezogen. Glanz und Glamour sind Trumpf in den Erinnerungen von Nachfahren und Lifestyle-Moderatorinnen, die sich vor dem schönsten Hintergrund der Welt, der amalfitanischen Steilküste, positionieren. "Liebe, Laster, Dolce Vita" verspricht der Sendetitel, da fühlt sich manch einer fast an Margret Dünsers "V.I.P.-Schaukel" der 70er-Jahre erinnert.

Das zweite Zuhause Hollywoods Jacqueline Onassis, vormals Jacqueline Kennedy, zieht sich durch den Film wie ein roter Faden, und Sonja von Behrens weiß: "Privat hängt der Haussegen schief." Fast wäre sie dem Playboy Agnelli für immer verfallen gewesen, doch der blieb bei seiner Frau, Jacqueline wurde nach Washington zurückgepfiffen. Richard Wagner wiederum rief angesichts der Gärten der Villa Rufolo in Ravello bereits 1880 aus: "Der schönste Ort, den ich je gesehen habe" – und machte sie dann zu Klingsors Zaubergarten in seiner Oper "Parsifal". Romy hingegen erholte sich als "Sissi" in "Schicksalsjahre einer Kaiserin" in den Gärten der Villa Cimbrone auf der "Terrasse der Unendlichkeit" von ihrer Tbc.

Die Medien waren es denn auch, die Orte wie Amalfi, Ravello oder Positano samt der Felseninsel Capri zum Sehnsuchtsort der Touristen mit anschließender Überflutung machten. John Steinbeck leistete unfreiwillig viel für die PR, Regisseure und Stars wie Roberto Rossellini, Anna Magnani, Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann zogen halb Hollywood nach sich. Als die Magnani spitzkriegte, dass Rossellini sie mit der Bergmann betrog, goss sie ihm eine Spaghettisoße über den Kopf. Franco Zeffirelli nicht zu vergessen: Der Adoptivsohn erinnert in der Villa des Vaters, heute Hotel, an rauschende Feste und vor allem daran, wie er Maria Callas getröstet hatte, als sie von Jackies bevorstehender Heirat mit Onassis erfuhr. Viel Liebe, ein wenig Laster und für das 50er-Jahre-Dolce Vita sorgt vor allem der meist geflüsterte Kommentar. So kann der Sommer kommen!

