"ARD Story: I want more – Milliardenraub im Netz": Alle Infos zur Reportage

ARD Story: I want more – Milliardenraub im Netz

Tausende Betroffene sind allein in Deutschland bereits auf illegale Geschäfte mit falschen Geldanlage-Portalen im Netz hereingefallen. In den letzten zwei Jahren erleichterten Anlage-Betrüger sie beim Cybertrading allein in Deutschland um mehr als zwei Milliarden Euro. Ein Rechercheteam des Saarländischen Rundfunks traf Opfer und Ermittler vom LKA und spürte zudem die Hintermänner auf. Caroline Uhl und Niklas Resch blieb am Ende ihrer ARD-Story "Milliardenraub im Netz" allerdings auch die Erkenntnis: "Der Versuch, den Tätern das Handwerk zu legen, gleicht dem Kampf gegen Windmühlen".