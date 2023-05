"Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge": TV-Kritik zur Show mit Panagiota Petridou

Manchmal muss man sich doch wundern, welche Programm-Ideen es ins Fernsehen schaffen: Mit "Putz! Blitz! Blank! Die große Henkel Putz-Challenge" versucht sich Kabel Eins am Spielshow-Untergenre der Putz- und Ekelreste-Sendung, die der kleine Sender ziemlich allein für sich haben dürfte. Angesetzt auf der eigenwillig späten Uhrzeit am Donnerstagabend muss Moderation Panagiota Petridou Gameshow-Kandidaten durch eine Wettkampf-Sendung dirigieren, in der es mit Glück und Geschick 10.000 Euro und einen Jahresvorrat an Putz-Produkten zu gewinnen gibt.