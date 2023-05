"The Taste": Rezept von Jan: Sous-Vide gegarte Wildente

Jeden Mittwoch veröffentlicht SAT1 eine neue Folge der Kochshow "The Taste". Bei uns finden Sie ab sofort wöchentlich ein Rezept einer der Köche. Heute ist Jan an der Reihe und empfiehlt Sous-Vide gegarte Wildente.

In dieser Zeit für die Urmöhren diese schälen und mit dem Sparschäler in dünne Streifen schneiden. Mirin mit Reisessig, Limettensaft, Fischsauce, 1 EL Zucker und ½ TL Salz in einem kleinen Topf aufkochen. Den Topf vom Herd ziehen und die Marinade leicht abkühlen lassen. Die Möhrenstreifen mit der Marinade vakuumieren und mindestens 30 Minuten ruhen lassen.