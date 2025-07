Erfrischendes Sommer-Rezept: Veganer Wassermelonen-Feto-Salat

Rucola abwaschen und trocken schleudern. Feto mit einer Gabel zerdrücken. Gurke und Tomate abwaschen und in Viertel schneiden. Wassermelone schälen und in Würfel schneiden. Limettensaft, Olivenöl und Crema di Balsamico miteinander verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salatzutaten, Oliven und Walnüsse in einer Schüssel vermischen. Mit dem Dressing beträufeln und mit etwas frischem Basilikum bestreut servieren.