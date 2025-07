Rezept-Idee: Buntes Grillgemüse mit Kapern-Tomaten-Salsa

Zubereitung:

Die Kartoffeln in kochendem Salzwasser 15 Minuten garen. Abgießen und beiseite stellen. Paprika, Zucchini, Aubergine und Tomaten abwaschen und putzen. Paprika, Zucchini und Aubergine in grobe Scheiben schneiden. Gemüse, Cocktailtomaten und Kartoffeln mit Salz und Pfeffer würzen und auf einem Grill etwa zehn bis 15 Minuten garen. Dabei darauf achten, dass es nicht zu dunkel wird. Die Kapern vom Stiel befreien und in Scheiben schneiden. Gehackte Tomaten, Zitronensaft, Crema di Balsamico, Kapernscheiben und Olivenöl in einen Rührbecher geben und miteinander verrühren. Mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Grillgemüse und Kapern-Tomaten-Salsa zusammen servieren.