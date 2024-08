Geröstetes Landbrot mit Lammscheiben, Gorgonzola und Pflaumen

Zutaten

400 g Lammfilet in dünne Scheiben geschnitten

4 dicke Scheiben Bauernbrot (Sauerteigbrot)

200 bis 250 g Pflaumen, nicht zu reif

200 g Gorgonzola

25 g Rucola

1 Prise Four-Spice-Gewürzmischung (Pfeffer, Nelke, Muskat, Ingwer)

1 TL Olivenöl

1 Flocke Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zunächst die Pflaumen entkernen und in Stücke schneiden. Dann das Lamm und die Pflaumen bei hoher Temperatur in einer Pfanne mit Öl und etwas Butter anbraten, bis das Fleisch goldbraun und die Pflaumen sehr weich sind. Nach Geschmack mit Salz und Pfeffer sowie der Gewürzmischung würzen. In der Zwischenzeit die Brotscheiben toasten, auf ein Gitter legen und mit Gorgonzola bestreichen.