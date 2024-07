Rezept-Tipps: Schnell & lecker von Mono Inc. und The Dark Tenor

Danach erhitzen wir das Öl in der Pfanne oder im Wok und braten den Reis darin einige Minuten an. Danach bilden wir ein Loch im Reisbett in unserer Pfanne und schlagen zwei Eier hinein, verrühren sie, lassen sie etwas stocken und vermengen das Ei dann mit dem Reis. Wir bilden wieder eine kleine Mulde und geben Knoblauch und Zwiebeln hinzu, braten sie kurz an und rühren sie dann unter den Reis. Als nächstes ist das Gemüse dran. Wir braten zum Beispiel Paprika, Zucchini, leicht vorgegarten Brokkoli, Pilze (Tomaten müssen noch warten!) in der Pfannenmitte an, verrühren es in den Reis und lassen das Ganze dann auf mittlerer Stufe vor sich hin garen. Nun würzen wir mit Austernsoße (etwa drei Esslöffel) und nach eigenem Geschmack mit Fischsoße (salzige Note) und einem Süßungsmittel unserer Wahl nach Tagesform. Zum Frühstück fällt die Würzung bei mir zum Beispiel weniger intensiv aus als am Abend. Zuletzt geben wir frischen Koriander hinzu und rühren die Tomatenstücke unter. Fertig!