"stern TV Spezial: Wie gelingt der Sommerurlaub 2023?, Teil 1": Alle Infos zur Sendung

Nach der in vielen Landesteilen viel zu nassen Winterphase und einer als zu kühl empfundenen Frühlingssaison wächst die Vorfreude auf die schönste Zeit im Jahr: Die lange RTL-Magazinsendung "stern TV Spezial: Wie gelingt der Sommerurlaub 2023?", die um 22.15 Uhr nur vom "RTL direkt"-Nachrichtenblock unterbrochen wird und dann bis Mitternacht mit einem zweiten Teil weitergeht, berät das TV-Publikum bei vielen Planungs-, Budget- und Organisationsfragen. Was ist vor der Urlaubssaison zu beachten? Und kann man in Zeiten von Krieg und Klimakrise überhaupt noch ungetrübte Ferienfreuden genießen?

Wie KI bei der Urlaubsplanung helfen kann

Fakt ist, das belegen die Zahlen der Statistiker: Die Reiselust der Deutschen ist ungebremst. Und noch immer ist auch das Bestreben, während banger Pandemie-Monate verpasste Abenteuer und Entdeckungen nachzuholen, besonders stark ausgeprägt. Der Dämpfer: Natürlich trüben auch hohe Energiekosten und die in Inflationszeiten allgemein rapide gestiegenen Preise die Vorfreude. Wie "stern TV" nachweisen kann, sind viele beliebte Urlaubsziele in diesem Jahr um 20 Prozent teuer geworden. Um so wichtiger ist ein geschickter Angebotsvergleich und solide Planung vor dem Aufbruch. Und dabei können auch Anwendungen der Künstlichen Intelligenz helfen, wie Experten in der informativen Magazinsendung erklären.