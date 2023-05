"Carrie"-Star Samantha Weinstein mit 28 Jahren gestorben

Der Krebs war am Ende doch zu stark: Mit 28 Jahren ist Samantha Weinstein den Folgen ihrer Eierstockkrebserkrankung erlegen. Laut Informationen des US-Branchenportals "The Hollywood Reporter" verstarb die Schauspielerin bereits am 14. Mai im Princess Margaret Hospital in Toronto. Ihr Agent ließ verlauten: "Wir alle vermissen sie schrecklich." Noch wenige Tage vor ihrem Ableben war Weinstein, die durch ihre Rolle im Horrorfilm-Remake von "Carrie" (2013) einem großen Publikum bekannt wurde, im Rahmen einer Sprecherrolle im Einsatz.