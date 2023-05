"Das perfekte Dinner"-Gäste kommen an ihre Schärfe-Grenze

Am vierten Tag wurde es scharf im Ruhrgebiet: "Schmeckt ja wie Paprika", sagte der auf den Philippinen aufgewachsene Stephen und biss herzhaft in eine Chilischote. Dem können seine leicht schwitzenden Gäste nicht ganz zustimmen, finden jedoch viele Elemente des Menüs "überwältigend".

Authentizität wird bei Stephen großgeschrieben: Mit einem Vater aus den Philippinen dort aufgewachsen, überlässt er bei seinem dem Lokalkolorit gewidmeten Menü nichts dem Zufall. Sogar sein Hemd spricht die Sprache seiner Heimat, die er als Teenager für eine Zukunft in Deutschland verließ: In einem reich bestickten "Barong Tagalog" bereitet der leicht verschrobene Tierarzt ("Ich würde mich vor allem als 'anders' bezeichnen") philippinische Spezialitäten zu.

Am Herd und auch bei seinen bisherigen Dinner-Kritikern gibt sich Stephen, der sein Alter nicht verraten will, strukturiert, ehrgeizig und gnadenlos ("Lass dir von mir mal ein richtiges Lava-Cake zeigen"). An seinem eigenen Abend zeigt er auch seine sensible Seite: Verliebt betrachtet er Ehefrau Shoshana aus Rumänien ("Wir haben uns ganz normal im Internet kennengelernt") sowie die beiden aus tierquälerischen Umständen erlösten dreibeinigen Katzen.