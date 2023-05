Übertragung Bundesliga-Finale: Dieses Ass hat Sky bei seiner Übertragung des Mega-Spiels im Ärmel

Am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, ist High Noon in der Bundesliga. Wer wird Meister? Die Dortmunder Borussia, die aktuell an der Spitze ist und zu Hause im letzten Spiel der Saison gegen den FSV Mainz 05 alles in der eigenen Hand hat? Oder etwa doch noch die Münchner Bayern, die beim 1. FC Köln gastieren und nach der 1:3 Niederlage am vergangenen Samstag gegen Leipzig auf einen Patzer des BVB hoffen müssen. Zum großen Showdown macht Sky den Fußball-Fans nun ein besonderes Geschenk. Laut Sky werde es (auf Sky Sport Top Event) eine Meister-Konferenz nur mit den Spielen der Münchner und des BVB geben.

Demnach starten die Vorberichte um 13.30 Uhr live aus dem Signal Iduna Park in Dortmund. In der Zweier-Konferenz kommentiert Kai Dittmann (56) die Bayern und Frank Buschmann (58) den BVB. Die "normale" Bundesliga-Konferenz werde am Samstag (27. Mai) parallel wie gewohnt stattfinden – schließlich steht nicht nur vorne in der Tabelle alles auf dem Spiel, auch am Ende tobt ein geradezu dramatischer Kampf gegen den Abstieg. Die Fragen lauten: Wer muss runter, wer muss in die Relegation, und: Zieht Schalke (in Leipzig) noch den Kopf aus der Schlinge?