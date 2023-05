Joko Winterscheidt präsentiert neue Amazon-Dokuserie: "The World's Most Dangerous Show"

Joko Winterscheidt ist bislang vor allem für seine lustige Seite bekannt: Mit verrückten Shows wie "Das Duell um die Welt" oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" lockt der 44-jährige Moderator und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf regelmäßig ein großes Publikum vor die TV-Bildschirme. Für Amazons Streamingdienst Prime Video schlägt Winterscheidt nun neue Pfade ein: In der sechsteiligen Dokuserie "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" widmet er sich der drohenden Klimakatastrophe. Rund zwei Wochen vor Start am 7. Juni veröffentlichte der Streamingdienst nun einen ersten Trailer.