"Schweinskopf al dente": TV-Kritik zum "Eberhofer"-Film

Es kommt nicht oft vor, dass Fans einer erfolgreichen Buchreihe so glücklich sind mit den Verfilmungen wie in diesem Fall. In der Filmwelt des chronisch lethargischen und eigentlich immer genervten Ermittlers Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen stimmt jedes Detail. Auch "Schweinskopf al dente" (2016), der dritte Film nach "Dampfnudelblues" (2013) und "Winterkartoffelknödel" (2014), ist einfach nur zauberhaft und überzeugt mit Charme, rustikalem bayerischem Witz und einem ganz besonderen Händchen bei der Besetzung. Nun ist die Krimikomödie als Wiederholung im BR zu sehen.