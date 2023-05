Erziehungsmaßnahme bei "Kampf der Realitystars": "Setz' dich hin und benimm dich!"

"Nur eines ist sicher bei 'Kampf der Realitystars': Dass nichts sicher ist." Cathy Hummels (35) bläute es dem menschlichen Treibgut in der Sala auf Phuket mit "Es kann nur eine geben"-Penetranz ein. Kann also keiner sagen, er wäre nicht gewarnt gewesen. Aber überrascht waren sie dann doch, die Luxusgestrandeten, als bei "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) das Grauen gleich in doppelter Version zurückkehrte.

Percivals (qua Vertrag mit dem Sender alterslos) Rückkehr war den Salaisten ungefähr so wumpe wie ihm die ganze Show ("Ich wollt mich besaufen, aber es ist nicht genug Rotwein da."). Emmy war trotz markantem Gruß ("The Bitch is back!") bemüht, gute Miene zum intriganten Spiel zu machen und herzte alle, sogar Eva. Die Wandlung zur Allerliebsten nahm ihr aber keiner ab. Matthias Mangiapane (39): "Everybody's Darling is everybody's Ar...l...!"

Dass der Reality-Haudegen richtig lag, zeigte sich beim Schätzspiel an der "Wand der Wahrheit". Wer der selbstverliebteste Star in der Sala sei, wurde das Publikum gefragt. Da ließ Emmy, was den Ego-Thron anging, keine Debatten zu: "Wer sich vor mir auf eins stellen will, in welchem Universum lebt der? Wenn ich nicht auf eins stehe, ist was verfälscht!" Und das will ja keiner. Also bekam Emmy Platz ein und durfte feiern: "Ich bin selbstverliebt und liebe es."