So tickt der Münchener "Tatort"-Star Ferdinand Hofer abseits der Kameras

Seit 2014 ist er als sympathischer Jungkommissar Kalli Hammermann ebenso fester Bestandteil des Münchner "Tatorts" wie die alteingesessenen Kommissare Batic ( Miroslav Nemec ) und Leitmayr ( Udo Wachtveitl ). Nun gewährt Ferdinand Hofer beim "Gipfeltreffen" mit Werner Schmidbauer einen Einblick in sein Leben abseits der Kamera. Zu sehen ist der außergewöhnliche Talk, der auf dem Pasterkopf im Inntal stattfindet, am Pfingstmontag, 29. Mai, um 17.45 Uhr im BR.

Private Einblicke beim Wandern

Auf dem Weg zum Gipfel erzählt Hofer dem Moderator unter anderem von seiner Kindheit in Großseeham bei Weyarn. Der heute 30-Jährige, der sein Schauspieldebüt 2006 in Marcus H. Rosenmüllers Komödie "Schwere Jungs" gab, ist neben seinen "Tatort"-Auftritten auch für seine Rolle als Max Simmerl in den "Eberhofer"-Krimis bekannt. Im Gespräch mit Werner Schmidbauer erklärt Hofer nun, weshalb er trotz seiner Erfolge als Schauspieler noch bis 2019 BWL studierte. Zudem gibt der Wahl-Münchner eine seltene Kostprobe seiner Fähigkeiten an der Gitarre.