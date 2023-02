"Shopping Queen – Let's Dance-Special" heute auf VOX: Infos in der TV-Kritik

ProSieben startet neue Serie

"How I Met Your Father": Wird diese Sitcom auch "legendär"?

Die Sitcom "How I Met Your Mother" war ein internationaler Erfolg und ein Dauerbrenner auf dem Sender ProSieben. Nun versucht der Nachfolger "How I Met Your Father" daran anzuknüpfen. Erneut muss sich der Nachwuchs die Liebesgeschichte der Eltern anhören. Ob die neue Sitcom wirklich an das Original heranreichen kann? Bei vielen Fans ist der Funke nicht übergesprungen.

