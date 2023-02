Super Bowl-Liveticker: Das NFL-Finale live verfolgen!

4. Viertel, 01:36: Ein ganz entscheidendes Down. Die Chiefs müssen im dritten acht Yards überbrücken und Mahomes muss in Richtung Endzone werfen. Da kommt JuJu Smith-Schuster allerdings nicht mehr ran.

4. Viertel, 04:02: Durch JuJu Smith-Schuster gibt es ein neues First Down. Pachecos Lauf wird von Gardner-Johnson hart gestoppt. Schmerzhaft, aber dafür gab es zwei Yards. Mahomes holt noch 25 Yards raus.

4. Viertel, 05:40: Die Eagles erlaufen sich das First Down.

3. Viertel, 08:00: Beim ersten Play des Drives wird Sanders der Ball aus der Hand gestoßen und Bolten rennt damit erneut in die Endzone. Doch das war kein Fumble, sondern eher ein nicht gefangener Pass. Das sieht der Schiedsrichter auch so.

3. Viertel, 12:55: First Down für die Chefs

2. Viertel

2. Viertel, 00:00: Nach einem verpatzten Wurf und einem Frühstart schaffen die Chiefs es am Ende der zweiten Halbzeit auch weiterhin nicht, die Defense der Eagles zu überwinden. Als Mahomes selbst versucht, durch die Reihen zu brechen, wird er vom Verteidiger am verletzten Fuß gepackt und kann vor Schmerzen zunächst nicht weiterspielen. Die Eagles sind nun wieder am Zug, machen zum Schluss des zweiten Viertels eine gute Figur und kämpfen sich Yard um Yard vorwärts. Einige Sekunden vor Schluss gehen sie lieber auf Nummer sicher und holen sich drei weitere Punkte per Kick. Stand zur Halbzeit: 14:24.