"Rentnercops": Infos zur heutigen Folge der ARD-Serie

Lustig und kriminell wird es wieder in der neuen Folge der "Rentercops". Die Kommissare Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge) und Klaus Schmitz (Hartmut Volle) bekommen es in der Episode "Volle Kraft voraus" mit einem toten Matrosen zu tun. Hängt sein Tod mit den Drogengeschäften von Frankie Schoppe (Eko Fresh) zusammen?

Die humoristische Krimiserie "Rentnercops" begeistert seit acht Jahren das ARD-Fernsehpublikum und handelt von pensionierten Kommissaren, die aufgrund der Unterbesetzung des Polizeireviers wieder in den aktiven Dienst zurückgeholt werden. Zuletzt musste das beliebte Format jedoch schwere Schläge hinnehmen: Nach dem Tod der beiden Hauptdarsteller Wolfgang Winkler (2019) und Tilo Prückner (2020) entschied sich Das Erste, die Serie fortzusetzen. Seit November 2021 verkörpern die Schauspieler Bill Mockridge (als Reinhard Bielefelder) und Hartmut Volle (als Klaus Schmitz) die Hauptfiguren. Nun ist das Kommissaren-Duo in zwölf neuen Folgen zu sehen.

Zwischen aufdringlichen Nachbarn und Tango-Kurs

Bereits in der ersten Folge, die den Namen "Volle Kraft voraus" trägt, haben Reinhard und Klaus im "Kommissariat 12" alle Hände voll zu tun. In der Kajüte der M.S. Seestern wird die Leiche des Matrosen Wojtech Pilsudksi gefunden. Schnell gerät Schiffsbesitzer und Kapitän Jürgen Wimmer (Hanns Jörg Krumpholz) ins Visier. Bei der Autopsie stellt Gerichtsmedizinerin Dr. Lara Krüger (Dela Dabulamanzi) nicht nur auffällige blaue Flecken fest, sondern nimmt auch einen starken Alkoholgeruch wahr. War es wirklich Mord oder ein unglücklicher Unfall? Oder hängt sein Tod mit den Drogengeschäften von Frankie Schoppe (Eko Fresh) zusammen, der am Tatort herumlungert? Es wird spannend!