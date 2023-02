"Let's Dance": Renata Lusin schwanger - wer wird die Profitänzerin ersetzen?

Neue Köchin für die ARD-Telenovela

"Sturm der Liebe": Frischer Wind in der Küche mit Laura Osswald

Mit Laura Osswald gibt es neue, tatkräftige Unterstützung in der Hotelküche des Fürstenhofs. Ab April wird die Schauspielerin als Köchin Greta Bergmann an der Seite von Lorenzo Patané in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Töpfe schwingen.

