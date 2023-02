"Storykillers"-Recherchen: Wahlmanipulation aufgedeckt

Redakteure von ZDF-"frontal" haben in Zusammenarbeit mit einem länderübergreifenden Investigativ-Netzwerk schockierendes aufgedeckt: Die sogenannten "Storykillers"-Recherchen zeigen auf, wie eine Firma aus Israel gezielte Desinformationskampagnen vermarktet.

Ein Aufregerthema, mit heißer Nadel gestrickt und kurzfristig ins Programm gehoben: Ab sofort ist in der ZDF-Mediathek die neue Dokumentation "frontal: Digitale Söldner uncovered" zu sehen, in der es um die Machenschaften einer israelischen Firma geht, die gegen Geld weltweit Desinformationskampagnen anbietet. Mit gezielten Manipulationen können so gesellschaftliche Stimmungen beeinflusst und sogar Wahlen manipuliert werden. Auch ZDFheute.de berichtet ab Mittwoch, 15. Februar, nachrichtlich darüber.