"Big Bounce – Die Trampolin Show" kehrt mit neuem RTL-Moderator zurück

Wer besteht den Trampolin-Hindernisparcour?

"Ich durfte ja schon so manche schöne Shows bei RTL moderieren, aber auf die spektakuläre Trampolin-Show 'Big Bounce' freue ich mich besonders", sagt Hartwich: "Auch und besonders auf die Zusammenarbeit mit dem großartigen Wolff-Christoph Fuss". Sechs Folgen "Big Bounce – Die Trampolin Show" werden im Februar produziert, darunter vier Qualifikationsshows, eine Halbfinal- und eine Finalshow. In der Sendung müssen Kandidatinnen und Kandidaten unterschiedlichen Alters aus Trampolinen bestehende Hindernisparcours überwinden. Am Ende winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Eine Ausstrahlung ist für Sommer 2023 bei RTL geplant.