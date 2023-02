"Germany's Next Topmodel": TV-Kritik zur heutigen ProSieben-Sendung

"Liebe Kritiker, ich muss Sie leider enttäuschen. Wir machen weiter wie bisher!", erklärte Heidi Klum bereits beim großen "Germany's Next Topmodel"-Finale im Mai 2022 an. Heute Abend macht die Model-Chefin ihre Ankündigung auf ProSieben wahr. Welche der 29 Kandidatinnen der neuen 18. Staffel hat die besten Chancen, auf den GNTM?

Kurz vor Ende der 17. Staffel war das ProSieben-Format in Kritik geraten, weil ehemalige Teilnehmerinnen sich negativ über die Drehbedingungen geäußert hatten. Klum ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. Stattdessen präsentierte sie ein Live-Finale, das mit einem beachtlichen Marktanteil von 21 Prozent in der Zielgruppe der Zuschauer und Zuschauerinnen von 14 bis 49 Jahren den krönenden Abschluss einer ohnehin quotenstarken GNTM-Staffel bildete.

Die hohen Zuschauerzahlen kamen nicht von ungefähr: 2022 stellte Klum den diversesten, buntesten und zweifelsohne auch unterhaltsamsten Cast der letzten Jahre zusammen – man denke nur an die 66-jährige Lieselotte Reznicek, die zwar nicht immer mit Model-, dafür aber mit handfesten Entertainerqualitäten von sich reden machte. Ob sich auch in der nunmehr 18. Staffel der Castingshow wieder Best-Ager-Models unter den Kandidatinnen befinden, ist noch nicht bekannt. Nicht zuletzt aufgrund des hohen Unterhaltungswerts von Lieselotte und Co. dürften Klum und ihr Team aber kein gesteigertes Interesse daran haben, in diesem Jahr einen anderen Kurs einzuschlagen.

So startet die 18. Staffel GNTM

Grundsätzlich hält sich ProSieben mit Details zur neuen Staffel noch bedeckt. Feststeht, dass sich insgesamt 29 Frauen – vom längst Kult gewordenen "Meedels" hatte man sich aus Altersgründen im Vorjahr verabschiedet – beim Staffelauftakt in Klums Wahlheimat Los Angeles beweisen dürfen. "Welcome to Hollywood" lautet entsprechend das Motto der ersten Folge, in der die 49-Jährige ihre neuen Nachwuchstalente auf Herz und Nieren prüfen will.