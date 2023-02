"GNTM" 2023: Kandidatinnen und aktuelle Infos zur 18. Staffel

Es ist wieder so weit - Heidi Klum und ihre Mädels starten mit der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Letztes Jahr stand alles unter dem Motto "Vielfalt", doch auch dieses Mal sind die Models in der ProSieben-Show wieder sehr unterschiedlich. Außer beim Alter: Alle Kandidatinnen sind zwischen 18 und 26 Jahren alt. Doch wer sind die jungen Frauen, die ihren großen Modeltraum wahr werden lassen wollen und sich auf einen harten Wettkampf einstellen müssen? Hier finden Sie alle "GNTM"-Kandidatinnen und weitere Infos zur Show im Überblick.

Das große Model-Abenteuer startet in diesem Jahr mit 29 Damen. Unter der Sonne von Los Angeles versuchen sich die Kandidatinnen, die besten Casting-Jobs unter den Nagel zu reißen. In den kommenden Wochen laden Heidi Klum und ihre Mädels jeden Donnerstag um 20.15 Uhr zum Model-Meeting auf ProSieben (auch bei Joyn) ein.

So startet die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" In Los Angeles angekommen, geht der Stress auch direkt schon los. Ihren ersten Catwalk müssen die Models unter den Augen von Heidi Klum und Gastjurorin Winnie Harlow hinlegen. Dabei heißt es, die Outfits von Stardesigner Peter Dundas richtig in Szene zu setzen.

Das sind die "GNTM"-Kandidatinnen 2023: Das Wichtigste über die 29 Models in alphabetischer Reihenfolge und in Kürze:

Alina ist bisher noch nie geflogen Aufgewachsen ist Alina in einem kleinen Dorf in Norddeutschland, bevor es für die 20-Jährige nach München ging. Durch ihre Teilnahme an "GNTM" kommen viele neue Herausforderungen auf Alina zu. Wie das Fliegen. Das Nachwuchsmodel war noch nie auf einer Flugreise und nun geht es nach L.A. "Ich kann über meine Grenzen hinauswachsen. Und ich glaube daran, dass es möglich und machbar ist, zu gewinnen", gibt sich Alina vorab im Interview mit ProSieben selbstbewusst.

Ana hat bereits Medienerfahrung Die Kauffrau für visuelle Medien kommt aus Heide in Schleswig-Holstein. Dort träumte sie schon als kleines Mädchen von der Modelkarriere. Viel Unterstützung erfährt Ana für ihren Traum von ihren Eltern und von ihrem Freund Tom Gregory. Der Musiker hatte schon einige bekannte Hits in Deutschland. Somit konnte die Norddeutsche erste Erfahrungen im Fokus der Medien machen.

Anna-Maria fürchtet keine Konkurrenz Mit Wettbewerb kennt sich Anna-Maria aus. Die 23-Jährige spielt Fußball und beschreibt sich als Multi-Talent. Auch als Wissenschaftlerin bei ihrer Bachelorarbeit macht sie eine gute Figur. Konkurrenz belebt das Geschäft, ist wohl eher das Motto der "GNTM-Kandidatin, denn ihre Mitstreiterinnen fürchtet sie nicht. Auf die anderen Kandidatinnen freut sich Anna-Maria schon und möchte, dass alle voneinander lernen und sich "gegenseitig weiterbringen".

Anya - Von schüchtern zu selbstbewusst Heute mag man es kaum glauben, aber Anya war bis zu ihrem 15. Lebensjahr extrem schüchtern. Sogar ein Besuch beim Bäcker soll schon zu viel für sie damals gewesen sein. Doch die Zeiten haben sich geändert und ihr Umfeld beschreibt Anya als "frech, lustig und selbstbewusst". Nun wagt die 19-jährige Berlinerin den Schritt auf die ganz große Bühne bei "GNTM". Zu ihren Hobbys gehören Spaziergänge mit ihre Hund im Wald.

Cassy ist die Bühne gewöhnt Die 23-jährige Studentin bringt nicht nur gutes Körpergefühl als Tanzlehrer mit zu "GNTM", Cassy steht für Frauenpower. Das Model setzt sich für Frauenrechte ein und ist sogar Mitgründerin einer Organisation gegen sexualisierte Gewalt. "Freizügig, provokant, verrückt und bunt", so liebt Cassy ihre Outfits. Zudem besticht sie durch ihre rostroten langen Haare. Ob die dem Umstyling standhalten werden.

Coco träumt von einem bestimmten Model-Job Coco ist bereit, bei "GNTM" zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. "Ich kann gut mit Kritik umgehen und bin in der Lage, sie zu nutzen, um mich immer weiter zu verbessern", hat sich die Münchner vor der Sendung vorgenommen. Die 20-Jährige möchte nicht nur irgendwelche Jobs an Land ziehen, Coco hat eine ganz bestimmte Marke im Blick. Model für Chanel sein, ist das Ziel der Münchnerin. Ob Heidi Klum ihr diesen Traum möglich macht?

Die Malerin Elisabeth Kunst und Malerei, das sind die Leidenschaften der Münchnerin Elisabeth. Für sie sind das die perfekten Hobbys, um mal von ihrem Lehramtsstudium für Kunst und Deutsch abzuschalten. "Dann bin ich für Stunden einfach weg", erklärte Elizabeth vorab im GNTM-Interview. Die Optimistin kann über die Malerei ihre Gefühle ausdrücken, was ihr im Alltag manchmal etwas schwerfällt. Ihre Zukunft sieht sie nicht in einem "normalen Job", sondern auf den Laufstegen der Welt.

Eliz will "GNTM" rocken Die Jura-Studentin möchte bei "GNTM" Frauen repräsentieren, die nicht die Maße 90/60/90 haben. Sie würde ihre Figur irgendwo zwischen skinny und curvy einordnen. Eliz beschreibt sich als emphatischer Mensch, mit dem man viel Spaß haben kann. Neben sportlichen Hobbys wie Tennis, Golf und Ballett, spielt die Münchnerin Klavier.

Die Beauty-Welt ist Elsas Ding Die gebürtige Albanerin strotzt vor Selbstbewusstsein und präsentiert regelmäßig neue Outfits auf Social-Media-Kanälen. Im normalen Leben ist die Wienerin Friseurin. Alles, was mit Beauty zu tun hat, ist ganz Elsas Welt. Die 18-Jährige hofft, dass ihre offene Art und ihr selbstsicheres Auftreten ihr weiterhelfen werden. "Ich bin der Überzeugung, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will", so Elsas Motto.

Emilia ist die Größte im Wettbewerb Emilia ist die größte "GNTM"-Teilnehmerin. Deshalb möchte die 18-Jährige ein Zeichen setzen für alle, die nicht ganz der Norm entsprechen. Ihr großer Traum ist es, "die erste 1,94 Meter große Frau sein, die den Wettbewerb gewinnt". Früher war sie aufgrund der Körpergröße verunsichert, heute möchte sie sich ihr Markenzeichen als Model zunutze machen. Emilia hat grundsätzlich ein großes Interesse an Mode und würde später gerne einmal selbst als Designerin tätig werden. Mit Supermodel Bella Hadid hat die 18-Jährige ihr großes Vorbild gefunden.

Ida mag Ordnung und ihren Hamster Putito Für das "GNTM"-Abenteuer muss Idas Freund, der Hamster Putito, für eine gewisse Zeit ohne sie in Köln klarkommen. Putitos Besitzerin freut sich besonders auf die Runways in der Show. "Ich finde, da kann man seine Attitude und Power richtig zeigen und das ist etwas, was ich gerne mag", erklärte die 23-Jährige. Was Ida allerdings gar nicht mag, ist Unordnung und Dreck in den vier Wänden. Somit hofft sie auf reinliche WG-Kolleginnen. Vor "GNTM" arbeitete die gebürtige Albanerin in der Immobilienbranche. Unterstützung erhält Ida auch von ihrem Freund, mit dem sie seit mehr als drei Jahren liiert ist.

Indira will mit Disziplin durchstarten Indira hat zwei Ponys und sieht sich als große Tierfreundin. Die Magdeburgerin bezeichnet sich als zielstrebig und diszipliniert. Eigenschaften, die ihr bei "GNTM" gut weiterhelfen könnten. Neben Ballett und Jazzdance, näht die 20-Jährige gerne Kleidung für sich und ihre Ponys. Das Nachwuchsmodel ist eher der bodenständige Typ, doch das sie auch anders kann, will sie in der Sendung zeigen.

Die Rapperin Jülide Jülide ist offen für mehrere Karrierewege. Die Paderbornerin ist nicht nur Model, sondern sie rappt auch gerne. "Am Ende werde ich nicht GNTM, sondern Rapperin wie Shirin David", schmunzelt die 22-Jährige im Interview. Wenn beides nicht klappt, kann Jülide immer noch auf ihr Jurastudium zurückgreifen. Als Frau mit Migrationshintergrund und ein paar Kurven mehr, möchte sie gleichgesinnten Mut machen. Das Nachwuchsmodel ist ein Familienmensch und verbringt gerne ihre Zeit beim Kochen und beim Lesen.

Juliette hat "Hummeln im Hintern" Für Bewegung in der Model-Villa wird bestimmt Juliette sorgen. Die 1,82 Meter große Blondine sprüht vor Energie und ist immer auf Achse. Die Auszubildende für Büromanagement konnte bereits erste Erfahrungen im Model-Business sammeln und beschreibt sich als sehr ehrgeizig. Das, und ihre langen Beine, so hofft das Model aus Bad Sobernheim, helfen ihr bei "GNTM" weiter.

Katherine hat Angst vor einer Kurzhaarfrisur Die Flensburgerin zeigt sich direkt von ihrer bodenständigen Seite. "Ich bin ein bescheidenes Mädchen, ich komme nicht aus superreichen Verhältnissen", beschreibt sich Katherine. Trotz großem Selbstbewusstsein und Kritikfähigkeit, wie sie selbst erklärt, macht ihr das Umstyling die größten Sorgen. "Ich weiß, es gibt viel, viel Schlimmeres auf der Welt, aber ich hab echt Angst vor einer Kurzhaarfrisur", gibt das Model zu. Ballett und Rock'n'Roll tanzen, gehören zu ihren Leidenschaften, genauso wie ihr Freund, mit dem sie seit mehreren Jahren zusammen ist.

Für Lara ist "jeder Körper ist ein Kunstwerk" Die 19-Jährige malt diese auch gerne in leuchtenden Farben. Ihre Wandelbarkeit sieht sie als große Stärke an. Die Österreicherin steht auf True-Crime-Storys und liebt es, ihre Haarfarbe immer wieder zu ändern. Zimperlich ist Lara anscheinend nicht, denn das Model hat sich selbst gepierct und tätowiert. Schon als Kind wollte sie Model werden, nun möchte sie ihre Träume leben.

Leona will mit Lockenpracht und Persönlichkeit punkten Singen, Tanzen und viel mit Freunden unternehmen, das sind die Hobbys von Leona. Die Groß- und Außenhandelskauffrau mit albanischen Wurzeln mag an sich besonders ihre Augen und ihre langen, lockigen Haare. Mit starker Persönlichkeit und Kritikfähigkeit will sie bei "GNTM" durchstarten.

Melina will Frauen mit Kurven repräsentieren "Der Großteil der Frauen hat keine Idealmaße und ich repräsentiere sie", das ist das Motto von Melina. Die 18-Jährige will bei "GNTM" ihre Kurven perfekt in Szene setzen. Sie selbst beschreibt sich als einfühlsame Persönlichkeit, deshalb komme sie nicht mit arroganten und egoistischen Menschen klar. Da wird es spannend, mit welchen Models sich die Bürokauffrau aus Österreich ein Zimmer in der Villa teilen wird.

Melissa Melissa ist besonders zielstrebig, das zeigt sich auch im Sport. Als Leistungssportlerin sind der Düsseldorferin Erfolge sehr wichtig. Wie praktisch, dass sie in einem Fitnessstudio arbeitet. "Ich weiß mich zu bewegen", verriet die 19-Jährige, deren Mutter aus Peru und Vater aus Finnland stammt. Heidi Klum ist Meissas Vorbild. Alleine schon von ihr als Kandidatin ausgewälht worden zu sein, ist für das Model eine große Auszeichnung.

Mirella mit besonderer Geschichte Die langen Haare sind Mirella besonders wichtig, denn für sie symbolisiert ihre Mähne "all dessen, was ich irgendwie für mich anstrebe und wer ich gern sein möchte". Ob sie die geliebten Haare nach dem Umstyling auch noch haben wird? Doch wenn man die Geschichte von Mirella hört, versteht man besser, warum die Haare der 20-Jährigen diese besondere Rolle haben. "Ich wurde vor ziemlich genau 20 Jahren im Körper eines Jungen geboren", erklärt die Berlinerin. Die Erfahrungen, die die Sozialarbeiterin gemacht hat, möchte sie gerne mit anderen teilen, um ihnen den Weg leichter zu machen.

Nina lässt sich nicht aufhalten Knallige Farben und Tattoos, beides gehört zu Nina. In der ProSieben-Show werden besonders die Shootings und Walks zur Herausforderung für die 22-Jährige werden. "Wenn man mal selbst vor dem Spiegel läuft und merkt, dass man wie ein Hampelmann läuft …", stellte Nina schon des Öfteren fest. Doch Nina lässt sich nicht aufhalten, auch nicht von der Diagnose Skoliose, die sie als Kind erhalten hat.

Olivia hat sich "haarig" auf "GNTM" vorbereitet Olivia verbrachte ihre ersten Lebensjahre in einem Asylheim, nun möchte sie die Laufstege der Welt. Die 22-Jährige hat sich auf ihr "GNTM"-Abenteuer bestens vorbereitet. Auch bei ihrer Frisur hat sie schon vorgesorgt und sich einen radikalen Kurzschnitt zugelegt. "Bevor ich im Fernsehen anfange zu weinen, mache ich das zu Hause", erklärte die BWL-Studentin aus Hamburg.

Sarah mit dem Hang zum Tollpatsch Die Friseurin liebt es, Sport zu machen und zu tanzen. Obwohl dafür eine gewisse Körperkontrolle von nöten ist, beschreibt sich Sarah im Alltag als sehr tollpatschig. Immer wieder passieren ihr "dumme Misgeschicke". Die Osnabrückerin hofft, dass diese Eigenschaft sich in der Show in Grenzen hält. Denn für die 20-Jährige ist "GNTM" ihr großer Lebenstraum.

Selma mit Bühnenerfahrung Selma will ihre Teilnahme bei "GNTM" ganz locker angehen. Das liegt vielleicht an den Erfahrungen, die die Abiturientin bereits sammeln konnte. Schon als Kind war sie mit dem "Jugend Ensemble" im Friedrichspalast auf der Bühne zu sehen. Auch als Model stand die Berlinerin schon vor der Kamera. Musik ist der 18-Jährigen sehr wichtig im Leben, die Flöte, Klavier und Gitarre spielt. Sie selbst beschreibt sich als abenteuerlustig und hilfsbereit.

Slata würde alles für ihren Traum machen Model oder Prinzessin werden, das sind die Traumberufe von Slata. Die gebürtige Russin kennt das Rampenlicht bereits sehr gut, denn als Tänzerin stand sie schon häufig vor einem großen Publikum. Die Studentin ist ehrgeizig und bereit für ihre Modelkarriere alles zu geben: "Ich arbeite hart an mir und würde alles für meinen Traum machen". Ihre Chancen schätzt die 19-jährige Leipzigern als ganz gut ein: "Mit ein bisschen Talent und Übung bin ich mir sicher, dass ich ein super Model sein werde".

Somajia will ein Vorbild sein "Ncht nur für mich, sondern für meine ganze Familie und Community - für alle Brüder und Schwestern da draußen. Ich möchte allen zeigen, dass auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat, GNTM zu werden", so das Ziel von Somajia. Für die Chance ein Topmodel zu werden, hat die 21-Jährige alles auf eine Karte gesetzt. Um an der Sendung teilzunehmen, hat sie ihre Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin in Bielefeld auf Eis gelegt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Tracy kennt das Modelbusiness Tracy hat vielleicht die meisten Erfahrungen als Profi-Model in der Staffel. Sie wurde bereits für Shootings gebucht und war auf der Berlin Fashion Week zu sehen. "Ich denke, dass ich aufgrund meines Aussehens heraussteche", startet die 25-Jährige selbstbewusst in Heidis Modelshow. Dass sie des Öfteren mit Supermodel Naomi Campbell verglichen wird, schmeichelt der Medizinischen Fachangestellten. "Ich möchte der Gesellschaft beweisen, dass auch eine dunkel-pigmentierte Frau als Model erfolgreich sein kann", ist das Motto der Essenerin.

Vivian: "Ich lasse mich von nichts unterkriegen" Vivian bringt Feuer und Temperament mit. "Ich lebe in Deutschland, bin aber durch und durch Brasilianerin", beschreibt sich die 22-Jährige. Auf eine bestimmte Konfektionsgröße kommt es der Koblenzerin nicht an. "Jede Frau ist auf ihre Art besonders", weiß Vivian die Unterschiede zu schätzen. Wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt, hat man eine positive Ausstrahlung, davon ist das Model überzeugt. "Ich lasse mich von nichts unterkriegen", erklärt die Auszubildende. Beste Voraussetzungen für "GNTM".

Zoey, dachte, sie sei dick "Damals dachte ich, ich wäre dick", verrät Zoey. Als Kind hätte die gebürtige Griechin nie damit gerechnet, einmal Model zu werden. Der Sport hat der 26-Jährigen das nötige Selbstbewusstsein gegeben. Von "GNTM" erwartet sie viel Action. "Ich freue mich am meisten auf die richtig geilen Shoots, die mit Adrenalin verbunden sind", ist die Stuttgarterin schon ganz heiß. Mit ihrer Verrücktheit und ihrer Willensstärke will sie ihren Modeltraum nun wahr machen.