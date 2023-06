"James Bond 007 – Goldfinger": Infos zur James-Bond-Nacht auf ProSieben

Noch knapp 60 Jahre nach dem Dreh schmelzen Frauen auf der Couch dahin, wenn Sean Connery in "Goldfinger" das Böse in die Schranken weist. Der Film aus dem Jahr 1964, in dessen Mittelpunkt das Duell Bonds mit dem Schurken Auric Goldfinger steht, ist für die meisten 007-Fans bis zum heutigen Tage der beste der Reihe. Die Hauptrolle des Kontrahenten übernahm damals Gert Fröbe. Seither haben deutschsprachige Schauspieler in Bond-Filmen Tradition: Curd Jürgens, Klaus Maria Brandauer, Götz Otto. Während die Welt noch auf die offizielle Vorstellung des nächsten James-Bond-Darstellers nach Daniel Craig wartet, läutet ProSieben mit der Wiederholung von "James Bond 007 – Goldfinger" eine ganze Programmnacht zum Geheimagenten Ihrer Majestät ein.

Doch nicht nur Fröbe besticht, der Film besteht praktisch nur aus berühmten Sequenzen. Man denke nur an den perversen Mord, mit dem sich Goldfinger nach seiner ersten Begegnung mit 007 rächt: Das Mädchen, das ihn an Bond verriet, findet der erstickt in seinem Bett: Goldfingers Handlanger haben sie mit Goldfarbe lackiert. Shirley Bassey liegt also richtig, wenn sie im Vorspann vor dem "Mann mit dem Midas-Touch" warnt, der versuchen würde, dich "in sein Netz der Sünde" zu ziehen: "Such a cold finger ... But don't go in ..."