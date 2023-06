"Reschke Fernsehen": Infos zur neuen Folge der "Late Night"-Show

Kein Wunder also, dass das Format seit Anfang Juni auf den Sendeplatz am späten Donnerstagabend zurückgekehrt ist. Man müsse sich "Reschke Fernsehen" wie einen langen Magazinbeitrag vorstellen, erklärte Moderatorin und "Panorama"-Frontfrau Anja Reschke Anfang des Jahres in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Anstatt vieler Bilder sehe man jedoch vermehrt die 50-Jährige im Studio. "Ich erzähle eine Recherche, ein Thema – und wir unterfüttern das Ganze mit Film-Einspielern, Bildern, Tweets und so weiter", umschrieb die Journalistin das Konzept. So werde das Format "leichter, lockerer, lustiger".

CSU sorgt für viel Stoff für die Sendung

Die Sendung, die sich am politisch ausgerichteten "Late Night"-Genre in den USA orientiert, behandelte bislang Themen wie "Ego-Land Bayern: So zieht die CSU uns alle ab", "Macht und Sexismus: It's a match!" und "Gefälschte Tagebücher: So gefährlich war der Hitler-Fake wirklich". Wen oder was sich Reschke in der letzten der je 30-minütigen Episoden ihres Formats vorknöpft, ist bislang noch nicht bekannt.