Carolin Kebekus präsentiert neue Show bei ProSieben: "Wir gegen die! Die Geschwistershow"

Unter dem Motto "Wir gegen die! Die Geschwistershow!" bitten die Komikerin Carolin Kebekus und ihr Bruder David Kebekus berühmte Geschwisterpaare zum Duell. Neben der neuen Show, kündigte ProSieben weitere neue TV-Formate an.

Die Show wird von Jeannine Michaelsen moderiert und soll im Herbst 2023 bei ProSieben starten. Das gab der Sender am Mittwoch bei den digitalen Screenforce Days 2023 bekannt. Mit dabei sind SchauspielerinJessica Schwarz mit ihrer Schwester Sandra, Moderator Johannes B. Kerner mit seiner Schwester Julia, "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse mit ihrer Schwester Otlile sowie die Zwillinge und Entertainer Dennis und Benni Wolter. Sie alle treten in zweier Teams gegen die Kebekus-Geschwister an. Ziel ist es, sechs Runden mit Spielen rund um den familiären Zusammenhalt für sich zu entscheiden.