Ex-"Bachelorette"-Star ist Vater geworden

Die Bildunterschrift verrät, wie stolz die frisch gebackenen Eltern sind: "Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben", heißt es online. "Seit dem 09.06.2023 fühlt sich unser Leben vollkommen an. Denn an diesem Tag ist unser Sohn geboren." Den Namen des Kindes haben die beiden bislang noch nicht verraten. Sie bedanken sich bei ihren Fans für "die lieben Nachrichten" aus ihren Postfächern: "Wir wurden überwältigt". Der 35-Jährige kündigt überdies an: "Familie Stehler nimmt sich jetzt eine Auszeit und lernt sich in den nächsten Tagen erstmal so richtig kennen."