Lady Gaga zahlt Finderlohn für Hunde nicht aus

Seine Mandantin "war absolut nicht in den Diebstahl der Hunde involviert", wird der Anwalt von McBride von "TMZ" zitiert. "Sie liebt Hunde und war froh, dazu beigetragen zu haben, dass sie gesund zurückkehren. Sie verdient die Belohnung, die ihr rechtmäßig zusteht." Die Anwältin der Sängerin hingegen weist darauf hin, dass McBride bei der Rückgabe der Hunde betont habe, dass sie gar keine Belohnung wolle. So geht es aus einem Artikel des US-Magazins "Radar Online" hervor, das Einblick in die Gerichtsunterlagen hat. Außerdem habe McBride gewusst, dass sie "gestohlene Hunde erhalten hat, bevor sie vorgab, dieselben Hunde 'zurückzugeben'". "Radar Online" zufolge verlangt Gaga nun, dass der oberste Gerichtshof in Los Angeles die Klage von Jennifer McBride ablehnt.