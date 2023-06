"Kampf der Realitystars" Halbfinale: Krasse Ausraster: Darum war das Halbfinale so eskaliert

Nach der letzten Folge „Kampf der Realitystars“ erhält Emmy Russ auf Twitter viel Gegenwind. Sie wird als unnatürlich, überheblich und gemein beschrieben. Sie selbst sieht sich als „Star der Sendung“. Was genau ist im Halbfinale passiert?

Am Mittwochabend stand die letzte Rauswahl in Thailand an. Von den insgesamt 23 Prominenten sind noch 10 im Rennen um den Titel als Realitystar 2023 und die 40.000€ Gewinnsumme. Die Folge startet harmonisch mit einer gut gelaunten Sarah, welche Pancakes für die Gruppe macht. Doch dann wird es ernst.