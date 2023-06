"Tatort"-Sommerpause: Was kommt stattdessen im TV?

Verena Altenbergers letzter "Polizeiruf" und noch eine "Tatort"-Groteske aus Stuttgart – danach geht das Erste in seine Krimi-Sommerpause. Wann geht es weiter und was läuft stattdessen auf dem attraktiven Sonntags-Sendeplatz um 20.15 Uhr? Hier gibt es die Infos zum TV-Programm.

Trotz frühsommerlicher Temperaturen schauten am Sonntagabend gute 7,3 Millionen Zuschauer im Ersten Fabian Hinrichs "Tatort: Hochamt für Toni", der den Ermittler – mit moderater Unterstützung von Kollegin Dagmar Manzel– tief in die eigene Vergangenheit führte. Zweimal gibt es am ARD-Sonntag noch Krimi-Premieren zu sehen, danach geht es in die Sommerpause. Kommenden Sonntag, 11. Juni, verabschiedet sich nach nur sechs Fällen die Münchener "Polizeiruf 110"-Ermittlerin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) mit dem Fall "Paranoia" vom Publikum. Eine Woche später, am 18. Juni, erlebt man den ungewöhnlich humorigen Stuttgarter "Tatort: Die Nacht der Kommissare", in der Thorsten Lannert (Richy Müller) eine Nacht lang unter Drogeneinfluss ermittelt.

Ab Sonntag, 25. Juni, beginnt dann die Zeit der Wiederholungen. Zum Auftakt gibt es den Kölner "Tatort: Wie alle anderen auch" (2021). Es folgen am 2. Juli der mit dem Grimmepreis 2022 gekrönte "Polizeiruf 110: Sabine" mit Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau, am 9. Juli der ebenfalls sehr starke Dresdner Geister-"Tatort: Parasomnia" und am 16. Juli die Münchener Folge "Tatort: Die Wahrheit" von 2016, die eine Grimmepreis-Nominierung erhielt. Eine Woche später, am 23. Juli, ist dann der Berliner "Tatort: Dein Name sei Harbinger" mit Meret Becker und Mark Waschle von 2017 zu sehen. Mit anderen Worten: viel Qualität in den ersten Wiederholungswochen des ARD-Sonntagskrimis.

"Babylon Berlin" sorgt für "Tatort"-Unterbrechung Nach derzeitigem Planungsstand dauert die Pause 2023 voraussichtlich bis einschließlich 20. August, ließ die ARD auf Nachfrage verlauten. Mit welchem Team es danach weitergeht und ob nach der Pause zuerst ein "Tatort" oder ein "Polizeiruf 110" zu sehen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Dafür verkündete das Erste bereits, dass es am Sonntag, 1. Oktober, eine kleine "Tatort-Pause" außer der Reihe geben wird. Die Free TV-Ausstrahlung der vierten Staffel "Babylon Berlin" wird dann auf dem begehrten Sendeplatz ihren Anfang nehmen. Der Sender hat sich diesmal für eine kompakte Event-Programmierung der aufwendigen Sky-Koproduktion entschieden: Zum Staffel-Auftakt am Sonntag, 1. Oktober, werden ebenso wie am darauffolgenden Montag jeweils vier Folgen am Stück gezeigt. Die restlichen vier Episoden verteilen sich auf den 3. und 4. Oktober, sind dann aber erst ab 22 Uhr zu sehen. Bequemer geht es in der ARD-Mediathek zu: Dort sind alle neue Folgen von Tom Tykwers historischer Krimi-Eventserie mit Volker Bruch und Liv Lisa Fries bereits ab Freitag, dem 29. September, verfügbar.