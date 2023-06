"heute-show spezial: Reisende soll man aufhalten!": TV-Kritik zur Sondersendung mit Lutz van der Horst und Fabian Köster

Man kann durchaus sagen, dass Fabian Köster und Lutz van der Horst in ihren Sonderausgaben der "heute show" ein Händchen für den Zeitgeist haben. Ihre letztjährigen "spezials" mit den Titeln "Cannabis – Legal, illegal, scheißegal?" und ihre Bundeswehr-Folge "Puma, Marder und Co. – Der große BW-Check" behandelten nicht nur Themen, die relevant und sogar nachhaltig relevant blieben – sie hätten auch in jeder ernsthaften Dokumentation oder Reportage stattfinden können. Keine schlechte Voraussetzung für eine scharfzüngige, spitze Comedyreise zum Kern von Problemkomplexen größeren Ausmaßes. Größe, Komplexität – und ihr Scheitern sind gute Stichworte für Kösters und van der Horsts ersten Film der Sommerpause 2023, der sich der Deutschen Bahn widmet. Zwei weitere Folgen "heute-show spezial" liefern Köster und van der Horst übrigens am 25. August und 1. September. Die erste reguläre "heute show" nach der Sommerpause, die nach der Sendung vom 2. Juni beginnt, ist am Freitag, 8. September, 22.30 Uhr, im ZDF zu sehen.