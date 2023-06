"Das perfekte Dinner"-Gastgeber will Gäste mit Öl betäuben

Wie er auf sein Motto "Datespiration" kam? "Ich wollte nicht nur das perfekte Dinner, sondern auch das perfekte Date machen." Die Idee hinter den drei Gängen: "Ich habe das Menü so gewählt, dass die U-Bahnstationen immer für ein bestimmtes Date, das ich an der Stelle hatte, stehen." Es gibt:

"Wir sollen einen warmen Pulli mitbringen?", fragt Karsten (57) nach dem Sinn. Was Tobi erst am Abend verrät: "Wir essen heute auf dem Dachboden." Außerdem schreckt der Gastgeber nicht davor zurück, seine beruflichen Fachkenntnisse anzuwenden: "Wenn dann irgendeiner mäkelt, dann finde ich die und manipuliere die psychologisch. Und dann sind die ihres Lebens nie wieder froh." War hoffentlich nur ein Scherz.

Der Vorspeisen-Salat mit Roter Bete und Birne wird in einem bestimmten Öl geschwenkt: "Das nennt sich betäubendes Öl." Tobi erklärt die ungewöhnliche Zutat: "Das betäubende Öl heißt so, weil scharfe Komponenten drin sind, die so ein bisschen die Lippen und die Zunge betäuben sollen." Dazu Dumplings mit Gorgonzola-Füllung: "Das sieht auf dem Teller aus wie kleine Gehirne, und das wollen wir nicht. Deswegen braten wir die noch mal kurz an."